В Татарстане зарегистрировали 256 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 256 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 10 апреля в Татарстане зарегистрировано 139 865 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 133 275 человек, в том числе 123 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 909 человек.



Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в республике зарегистрировали 257 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко