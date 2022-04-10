В Татарстане зарегистрировали 256 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 256 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 10 апреля в Татарстане зарегистрировано 139 865 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 133 275 человек, в том числе 123 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 909 человек.
Вчера сообщалось, что в республике зарегистрировали 257 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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