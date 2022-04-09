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В Татарстане зарегистрировали 257 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

11:25, 09.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 257 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 257 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 9 апреля в Татарстане зарегистрировано 139 609 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 133 152 человека, в том числе 699 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 909 человек, в том числе четверо за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане выявили 258 человек заболевших коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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