Шольц попросил у Путина письменных разъяснений по схеме оплаты поставок за газ

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Он подчеркнул, что Шольц не давал согласия на оплату за поставки газа в рублях. Договоренность «Большой семерки» остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах. Так предусмотрено в контрактах, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Путин и Шольц в ходе сегодняшнего телефонного разговора договорились, что переход на оплату российского газа в рублях дополнительно обсудят немецкие и российские эксперты. Российский лидер подчеркнул, что решение по оплате газа в рублях не должно привести к ухудшению контрактных условий.



Канцлер ФРГ ранее указывал, что в контрактах за поставки российского газа указаны «в основном евро и доллар».



Татьяна Леухина