В Германии люди стали меньше пользоваться отоплением и электричеством на фоне санкций

В Германии люди стали меньше пользоваться отоплением и электричеством на фоне санкций против России. Об этом сообщает RT.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия должна стать полностью независимой от поставок энергоресурсов из России. Производители в стране уже ждут нового роста цен.



На прошлой неделе глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что немецким компаниям не стоит соглашаться на требования Кремля по оплате поставок топлива рублями.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что в контрактах за поставки российского газа указаны «в основном евро и доллар». Глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст отмечал, что покупка российского газа в рублях принудила бы Германию обойти санкции против России, введенные Европейским союзом.



Татьяна Леухина