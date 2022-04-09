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Народная милиция ЛНР: украинские военные подорвали в Рубежном цистерну с азотной кислотой

20:00, 09.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Народная милиция ЛНР: украинские военные подорвали в Рубежном цистерну с азотной кислотой
Фото: vk.com/dnr_online_su

В Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили, что украинские военнослужащие подорвали цистерну с азотной кислотой в населенном пункте Рубежное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя милиции Ивана Филипоненко.

По словам Филипоненко, подрыв цистерны совершили на территории химического предприятия «Заря». В результате этого произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду.

Он также отметил, что 5 апреля украинские нацформирования уже совершили такой же подрыв с цистерной опасных химикатов, из-за чего зараженное облако было направлено на поселок Кудряшевка.

Фото: скриншот видео Минобороны России

8 апреля Минобороны России заявило, что неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами в Авдеевке. Их планировали взорвать при подходе к городу сил ДНР. Также на этой неделе военные рассказали, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище со 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию.


Дарья Акимова
Происшествия

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