Народная милиция ЛНР: украинские военные подорвали в Рубежном цистерну с азотной кислотой

В Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили, что украинские военнослужащие подорвали цистерну с азотной кислотой в населенном пункте Рубежное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя милиции Ивана Филипоненко.

По словам Филипоненко, подрыв цистерны совершили на территории химического предприятия «Заря». В результате этого произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду.

Он также отметил, что 5 апреля украинские нацформирования уже совершили такой же подрыв с цистерной опасных химикатов, из-за чего зараженное облако было направлено на поселок Кудряшевка.

Фото: скриншот видео Минобороны России

8 апреля Минобороны России заявило, что неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами в Авдеевке. Их планировали взорвать при подходе к городу сил ДНР. Также на этой неделе военные рассказали, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище со 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию.







Дарья Акимова