Минобороны России заявило, что неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами в Авдеевке

Неонацисты заминировали на заводе в Авдеевке хранилища с токсичными химикатами. Их планируют взорвать при подходе к городу сил ДНР, заявило Минобороны России.

В Харькове оставшееся население запугано нацформированиями, которые открывают огонь по гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов, передает ТАСС сообщение ведомства.

Фото: скриншот видео Минобороны России

За прошедшие сутки из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 612 человек, из них — 3 356 детей. Из Мариуполя за сутки вывезли 758 человек.



Также в Минобороны заявили, что запланированный сегодня обмен военнопленных сорвался из-за украинской стороны. Отдельно в военном ведомстве отметили, что Россия обращается с украинскими пленными в соответствии с нормами международного права, им оказывается вся необходимая медпомощь.

На этой неделе военные рассказали, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище со 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию.



Татьяна Леухина