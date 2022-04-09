Главное о коронавирусе на 9 апреля: новый рекорд по числу заболевших в Китае за сутки, «Спутник V» против штамма XE

Фото: Максим Платонов

Уровень коллективного иммунитета в Татарстане за неделю упал на 1%

За последние сутки в Татарстане выявлено 257 случаев заражения коронавирусом. Всего на 9 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 139 609. Выздоровели за весь период 133 152 человека, в том числе 699 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 909 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 74 человека.

В Татарстане вновь зарегистрировано снижение коллективного иммунитета к COVID-19. За неделю он упал на 1%. На 8 апреля его уровень в республике оценивается в 45,6%. Неделей ранее, 1 апреля, он составлял 46,6%, снизившись по сравнению с 25 марта на 1,1%. По данным стопкоронавирус.рф, в Татарстане прививку против COVID-19 сделали 2 475 835 человек. Завершили курс вакцинации, то есть получили обе дозы вакцины, 2 413 267 граждан.

Фото: realnoevremya.ru

Иммунолог: назальная вакцина не заменит существующие препараты

За последние сутки в России выявили 13 573 новых случая коронавируса, выздоровели 40 100 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 983 004 человек, а выздоровевших — до 17 183 730. За сутки болезнь унесла жизни 288 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 371 457 человек.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 48% до 46,5%, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф. В стране провели 85 951 906 полных циклов вакцинации, а прививку первым компонентом вакцин сделали 89 698 600 раз.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцины против коронавируса «Спутник V», «Спутник Лайт», а также назальная форма вакцины должны быть эффективны против варианта омикрон-штамма ХЕ. Напомним, вариант XE был впервые обнаружен 19 января 2022 года в Великобритании. Согласно предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса может оказаться «самым заразным из всех, выявленных до этого».

Фото: Максим Платонов

Также Гинцбург сообщил, что тест-система для определения иммунитета у вакцинированных назальным препаратом от коронавируса уже существует, но для ее массового применения необходимо расширить инструкцию. По его словам, для нее была взята уже готовая система, которую адаптировали под вакцину.

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что появление варианта омикрон-штамма COVID-19 XE не приведет к новой волне заболеваемости в России из-за иммунной прослойки населения. Он уточнил, что на сегодняшний день в стране создан мощный коллективный иммунитет из-за того, что в январе и феврале было большое количество переболевших коронавирусом.

С сегодняшнего дня Россия снимает ограничения, введенные во время пандемии COVID-19, на полеты еще в 52 страны. Как уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, речь идет о снятии ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией и другими.

Фото: Максим Платонов

Иммунолог Николай Крючков заявил, что появление назальной вакцины от коронавируса не заменит уже существующие. По его словам, классические вакцины для внутримышечного применения вызывают более сильный общий иммунный ответ, тогда как препараты для интраназального применения вызывают более сильный местный ответ и гораздо более слабый системный ответ.

В Московской области к плановой работе вернули еще 900 инфекционных коек, задействованных для больных коронавирусом. Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова уточнила, что койки были свернуты в 10 больницах, в том числе в Химках, Клину и Подольске. На сегодняшний день в области для лечения пациентов с COVID-19 работает 1,8 тыс. коек.

Главный исследователь Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Елена Шалухо заявила, что клинические испытания кожного теста «КоронаДерм PS» подтвердили безопасность разработки в ходе клинических испытаний на добровольцах в возрасте от 18 лет. С помощью этого теста можно определить, сталкивался ли человек с возбудителем коронавируса и нужно ли ему вакцинироваться. Также препарат можно будет применять в качестве вспомогательной диагностической процедуры для заболевших COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Парад в День Победы и шествие Бессмертного полка в Туле планируется провести в очном формате в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Отмечается, что подготовка ведется в плановом режиме. 7 апреля проведена первая тренировка парада, всего их запланировано 11.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что эпидемическая обстановка в городе позволит этим летом вернуться к 100%-ной наполняемости детских оздоровительных лагерей. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова обратила внимание на то, что коронавирус является не единственной инфекционной угрозой для детей на отдыхе, и призвала уделить особое внимание подготовке персонала пищеблоков.

Правительство России продлило туроператорам возможность исполнить остающиеся обязательства по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам до конца 2022 года. Отмечается, что речь идет о поездках, которые были приобретены у туроператоров до 31 марта 2020 года. Решение касается только туров в страны, которые были закрыты в прошлом году для поездок с туристическими целями или если по ним были существенные ограничения.

В Китае зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 с начала пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 497 495 256 человек, 6 174 449 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 386 635). На второй строчке — Индия (43 034 217), на третьей — Бразилия (30 125 540), на четвертой — Франция (26 887 490), на пятой — Великобритания (21 716 180).



Больше всего смертей зафиксировано в США (985 205). За ними следуют Бразилия (661 377), Индия (521 656), Россия (363 731, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 595).

Французские ученые выяснили, что постковидный синдром может длиться в течение года, при этом переболевшие сообщают о множестве устойчивых симптомов. Так, среди пациентов, которые испытывали постоквидный синдром спустя два месяца после болезни, 85% все еще сообщали о симптомах через год после их появления. Быстрее всего проходили такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, наиболее стойкими являлись одышка, а некоторые симптомы, наоборот, проявлялись со временем, например, парестезия (расстройство чувствительности, проявляющееся различными спонтанными ощущениями).

Эксперты АТОР проанализировали карту коронавирусных ограничений в странах Европы на начало апреля. Наиболее строгие правила сохраняются на Кипре (территория закрашена черным цветом). Красным цветом на карте отмечены Италия, Греция и Мекленбург (Германия), где маски нужны во всех публичных закрытых пространствах. Оранжевым цветом обозначены Австрия, Словакия, Испания и Португалия, где green pass не понадобится, но действует строгий масочный режим.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, есть страны, в которых маски придется носить только в публичных местах: Шотландия, Словения и Хорватия. Они закрашены желтым. Светло-зеленым цветом помечены те страны, где маски нужны только в некоторых зонах: Турция, Франция, Германия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Латвия, Литва, Бельгия. К категории «все ограничения сняты» отнесены 13 стран: Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Великобритания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и др.

Биотехнологическая компания Moderna, занимающаяся разработкой лекарственных средств, отозвала 764 900 доз своей вакцины от коронавируса после того, как в одной из ампул с препаратом было обнаружено инородное тело. Сообщается, что неизвестная примесь была обнаружена лишь в одной ампуле из партии, произведенной испанской фармкомпанией-подрядчиком Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI). В компании заявили, что загрязнение не несет опасности для других доз и что решение в пользу отзыва всей партии было принято из чрезмерной осторожности.

Власти Канады выделят 220 млн канадских долларов ($175 млн) на вакцинацию от коронавируса странам с низкими доходами. Отмечается, что средства будут распределены через международный механизм COVAX. Ранее Канада выделила на борьбу с пандемией в развивающихся и бедных странах 2,7 млрд канадских долларов ($2,15 млрд).

Фото: Максим Платонов

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна выделит дополнительно 500 млн долларов для международного механизма COVAX с целью обеспечения вакцинами от коронавируса развивающихся стран. По его словам, «вакцины стали мощным инструментом для борьбы с пандемией, но остаются пробелы между странами с точки зрения доступа».



Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что с субботы, 9 апреля, власти республики отменяют противоэпидемические требования для прибывающих в страну из-за границы. Так, согласно Минздраву, отпадает необходимость заполнять специальный формуляр и предоставлять пограничным властям справки о негативном ПЦР-тесте, перенесенном заболевании и о прививках от коронавируса.

В Китае за прошедшие сутки зафиксировали 25 165 новых случаев заражения COVID-19 нового типа, что стало новым рекордом за всю пандемию. У заболевших наблюдаются повышенная температура, кашель и недомогание. Данные симптомы проявляются у 1 350 человек, остальные 23 815 — бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с коронавирусом прибыли из-за рубежа. Количество заразившихся и проходящих лечение в Китае превышает 197,2 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.

Фото: pixabay.com

Вице-мэр Шанхая Цзун Мин объявила о начале нового раунда массового тестирования всего населения мегаполиса на COVID-19, чтобы определить дальнейшие шаги по сдерживанию инфекции. По ее словам, анализ данных, полученных в ходе очередного тестирования, позволит устанавливать ограничения в тех или иных районах в зависимости от того, какой им будет присвоен статус. Предполагается, что их будет три: закрытые районы, контролируемые районы, а также районы, где принимаются меры предосторожности.

Максим Кокунин