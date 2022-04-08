В Роспотребнадзоре сообщили, что вариант омикрона ХЕ не приведет к новой волне заболеваемости в России

Фото: Максим Платонов

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что появление нового варианта омикрон-штамма COVID-19 XE не приведет к новой волне заболеваемости в России из-за иммунной прослойки населения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эксперт отметил, что данный вариант коронавируса был объявлен ВОЗ как самый заразный за всю историю пандемии.

— Если мы сейчас почти не болеем, имея широкое распространение очень заразного «стелс-омикрона», то 10% дополнительной трансмиссивности едва ли добавит проблем. И вряд ли он сам по себе станет причиной новой волны, — подчеркнул Хафизов.

Он уточнил, что на сегодняшний день в России создана мощная иммунная прослойка из-за того, что в январе и феврале было большое количество переболевших коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru

6 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти страны отмечают снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, есть все основания расширять оказание плановой медицинской помощи. Она добавила, что в России необходимо обеспечить проведение углубленной диспансеризации и медосмотров, особенно людей с хроническими заболеваниями и перенесших COVID-19.

Максим Кокунин