Голикова: власти России отмечают снижение заболеваемости коронавирусом

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти страны отмечают снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает RT.

По ее словам, есть все основания расширять оказание плановой медицинской помощи. Она добавила, что в России необходимо обеспечить проведение углубленной диспансеризации и медосмотров, особенно людей с хроническими заболеваниями и перенесших COVID-19. Вице-премьер отметила, что все нужные финансовые ресурсы для этого предусмотрены и работа развернута.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне в России зарегистрировали 13 947 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 17 926 104 заражения COVID-19. Госпитализированы за сутки 4 288 россиян.



Дарья Акимова