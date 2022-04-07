В выходные дни в Татарстане потеплеет до +14 градусов, в начале следующей недели — до +16 градусов

В выходные дни, 9 и 10 апреля, в Татарстане будет теплая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Днем 9 и ночью 10 апреля местами пройдет небольшой дождь, в остальное время осадков не ожидается. Ночью ожидается до -1..+4°, днем потеплеет до +8..+14°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в первые дни рабочей недели, 11-12 апреля в республике будет теплая и сухая погода. Ночью прогнозируется до 0..+5°, днем ожидается потепление до +11..+16°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вечером синоптики предупредили о тумане и гололедице в пятницу, 8 апреля.

По прогнозу ученых КФУ, в этом месяце в республике установится гораздо более теплая, чем ранее, весна. Средняя температура повысится на 1—1,5 градуса. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина