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Татарстанцев предупредили о тумане и сильной гололедице на дорогах 8 апреля

17:45, 07.04.2022
Татарстанцев предупредили о тумане и сильной гололедице на дорогах 8 апреля
Фото: Максим Платонов

В Татарстане в пятницу, 8 апреля, ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается туман. На дорогах возможна сильная гололедица.

Как предупреждали в Гидрометцентре Татарстана, 8 апреля в республике ночью возможен небольшой дождь и мокрый снег. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +8... +13 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные дни, 9—10 апреля, сохранится теплая погода, местами ожидается небольшой дождь. Ночью ожидается 0... +5 градусов, днем в субботу потеплеет до +6... +11 градусов. А в воскресенье температуры воздуха повысятся до +9... +14 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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