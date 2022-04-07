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Песков выразил надежду, что спецоперация России на Украине завершится в ближайшем будущем

19:46, 07.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Песков выразил надежду, что спецоперация России на Украине завершится в ближайшем будущем
Фото: kremlin.ru

Спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что спецоперация может завершиться дипломатическим путем. Это зависит от согласия Украины с российскими условиями.

Одна из целей спецоперации — предотвращение угрозы Третьей мировой войны, передает «РИА Новости».

Вчера представитель Кремля заявил в интервью французскому телеканалу, что начало специальной военной операции России на Украине не было ошибкой. Поставляемое Западом Киеву оружие не остановит Россию.

Татьяна Леухина
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комментарии

  • Анонимно 20:03
    Сначала надо победить! А потом надежда сама воплотится.
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