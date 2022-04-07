Песков выразил надежду, что спецоперация России на Украине завершится в ближайшем будущем

Спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что спецоперация может завершиться дипломатическим путем. Это зависит от согласия Украины с российскими условиями.

Одна из целей спецоперации — предотвращение угрозы Третьей мировой войны, передает «РИА Новости».

Вчера представитель Кремля заявил в интервью французскому телеканалу, что начало специальной военной операции России на Украине не было ошибкой. Поставляемое Западом Киеву оружие не остановит Россию.



Татьяна Леухина