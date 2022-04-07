Китайские компании начали закупать уголь и нефть в России за юани

В марте несколько китайских компаний приобрели российский уголь за юани. Первые партии сырья прибудут в КНР уже в этом месяце, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что это первые поставки угля, оплаченные в юанях, с начала введения санкций от США и Европы в отношении России. Кроме того, экспортеры российской нефти также предоставили для КНР возможность оплаты в китайской валюте. Так, первые партии нефти сорта ESPO будут поставлены независимым нефтепереработчикам уже в мае.

Ранее китайские фирмы приобретали уголь в России за доллары, но после отключения ряда российских банков от SWIFT многие из них приостановили сделки.

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2 марта Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков. В их число попали: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и «ВЭБ.РФ».

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Из документа следует, что оплата в рублях поставляемого в недружественные страны газа касается только поставок «Газпромом» по трубопроводам.



Максим Кокунин