Казахстан с 11 апреля снимает ограничения по пересечению границы с Россией

В Казахстане снимают ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска с 11 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра республики Алихана Смаилова.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением. При этом требование об обязательном предъявлении справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа о прохождении полного курса вакцинации сохраняется.

30 марта Россия сняла ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы.



С 9 апреля Россия снимает ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу и на въезд из КНР в страну иностранных граждан. Решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.



Татьяна Леухина