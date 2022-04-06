Татарстанцев, которые вернулись из-за рубежа и не сдали тест на COVID-19, оштрафовали на 5,7 млн рублей

С 1 августа 2020 года на территорию Татарстана из-за рубежа вернулись 577 250 жителя республики. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

По результатам контроля, за несдачу теста по возвращении из-за рубежа, было составлена 1 045 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составили 972 протокола.

Суды рассмотрели 794 дела, в результате гражданам назначили штрафы на общую сумму более 5,7 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 9 апреля Россия снимает ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу и на въезд из КНР в страну иностранных граждан. Решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Также с этого же дня Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами.



Татьяна Леухина