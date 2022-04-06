Песков заявил, что в случае отказа Европы от газа Россия направит его в другие страны

Если Европа откажется от российского газа, Москва найдет альтернативных покупателей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телевидению.

— Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен, — приводит «РИА Новости» его слова.

Представитель Кремля добавил, что Россия «живет под санкциями десятилетиями» и «к этому привыкли».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Газпром» на прошлой неделе направлял контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях. В компании сообщили, что в полной мере соблюдают требования российского законодательства. Песков подтверждал, что переход с 1 апреля на оплату за газ в рублях не означает мгновенного отключения от поставок.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях.

Татьяна Леухина