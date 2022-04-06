Песков: переговоры России и Украины идут «гораздо более вязко», чем хотелось бы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, однако идет «гораздо более вязко», чем хотелось бы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, России хочется видеть большую динамику с украинской стороны. Также он отметил, что процесс переговоров не сорван и продолжается.

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Сегодня Песков сообщил, что вывод российских сил из Киевской области Украины является жестом доброй воли. По словам пресс-секретаря, он сделан для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения. Также он выразил надежду на принятие Киевом условий Москвы.



Очередной этап очных переговоров России и Украины прошли в Стамбуле во вторник, 29 марта. Как рассказал глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.



Дарья Акимова