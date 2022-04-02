Песков назвал одну из целей спецоперации на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

Одна из целей спецоперации на Украине — спасение Луганской и Донецкой народных республик и восстановление их государственности в границах 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что РФ признала независимость ЛНР и ДНР. Спецоперация началась по просьбе о помощи этих двух республик.

— Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены, — передает «РИА Новости» его слова.

Отдельно Песков прокомментировал Песков реакцию некоторых известных личностей на спецоперацию. Он отметил, что есть люди, которые испугались и не поняли, но они — не враги государства.

Представитель Кремля уточнил, что демилитаризация Украины идет полным ходом. Военная инфраструктура страны во многом разрушена в ходе спецоперации РФ.



Татьяна Леухина