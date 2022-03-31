Минобороны России опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине

Минобороны России сообщило, что опубликовало переписку Хантера Байдена с сотрудниками управления Минобороны США по снижению угрозы и подрядчиками Пентагона на Украине. Об этом пишет «РИА Новости».

Сын президента США Джо Байдена сыграл важную роль в создании финансовой возможности для работ с патогенами на Украине, обеспечив привлечение средств для Black and Veach и Metabiota, заявили в российском военном ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что в одном из писем вице-президент Metabiota заявляет, что работа компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России».

Сегодня зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность приглашения замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера для дачи показаний.

О том, что инвестиционный фонд сына американского лидера причастен к финансированию биолабораторий на Украине, Минобороны заявило на прошлой неделе. Ведомство заявило о тесной связи Rosemont Seneca с основными подрядчиками Министерства обороны США.



Татьяна Леухина