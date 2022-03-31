Минобороны России: в Киеве закрылись пять биолабораторий из-за спецоперации

Важным результатом спецоперации российских Вооруженных сил стало прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, подтвердились факты участия пяти лабораторий в Киеве в проведении по заказу Пентагона работ с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также российское военное ведомство назвало имена людей, которые, по его сведениям, принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине: Роберт Поуп — на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы совместного снижения угроз, глава офиса DTRA Джоанна Уинтрол и другие.

Ранее Минобороны РФ сообщило о публикации переписки Хантера Байдена с сотрудниками управления Минобороны США по снижению угрозы и подрядчиками Пентагона на Украине.



Татьяна Леухина