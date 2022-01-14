Глава Рособрнадзора заявил, что к изменениям в ЕГЭ нужно подходить аккуратно и последовательно

Фото: Максим Платонов

В изменениях в едином государственном экзамене (ЕГЭ) требуется последовательный и аккуратный подход. С таким мнением выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, экзамен совершенствуется и изменения очень чувствительно воспринимают школьники и их родители. Срок действия результата ЕГЭ — четыре года. Очень важно не допускать резких перекосов в экзамене.

Фото: Максим Платонов

Музаев добавил, что большая часть заданий в ЕГЭ предполагает развернутый ответ. Таким образом, выпускник может продемонстрировать различные важные для него в будущем навыки, передает ТАСС.

Несколько дней назад стало известно, что в России впервые за 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет. Так, в 2021 году проходной балл снизился на 0,5 и составил 70,3.

Диана Жиленкова