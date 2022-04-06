В Казани на Сибирском тракте встали трамваи маршрута №4

Фото: скриншот / Яндекс.Карты

В Казани на Сибирском тракте встали трамваи маршрута №4, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Трамваи находятся без движения начиная от ул. Николая Ершова и до конца маршрута на Сибирском тракте. Сервис показывает трамваи лишь на этом участке маршрута. На нем находятся около 13 трамваев.

В целом на дорогах Казани благоприятная дорожная ситуация, пробок нет. Трамваи маршрутов №1, №5 и №6 курсируют в штатном режиме.

В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные пробки. Пробки наблюдались на улицах Астрономической, Габдуллы Тукая, Лево-Булачной, Пушкина, Салимжанова, Достоевского, Ершова, Назарбаева, Патриса Лумумбы, Космонавтов.

Маргарита Головатенко