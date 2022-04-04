В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробки наблюдаются на улицах Астрономической, Габдуллы Тукая, Лево-Булачной, Пушкина, Салимжанова, Достоевского, Ершова, Назарбаева, Патриса Лумумбы, Космонавтов.
Сегодня Гидрометцентр Татарстана предупредил о существенном ухудшении погодных условий в республике. Вечером и ночью и утром во вторник, 5 апреля, ожидается существенное ухудшение погоды — сильный снег и ветер, метель и снежные заносы на дорогах.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым