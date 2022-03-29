Ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов

Ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них Бельгия, Чехия, Ирландия и Нидерланды. Бельгия объявила о том, что высылает 21 дипломата, Чехия — одного, Ирландия — четырех, Нидерланды — 17.

Отмечается, что диппредставителей высылают за шпионаж или угрозу безопасности стран. При этом Ирландия и Нидерланды выразили надежду, что дипломатические каналы между их странами и Россией останутся открытыми, что важно, в том числе и для граждан государств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ даст ответ на высылку российских дипломатов из этих стран.

Сегодня российский МИД объявил о высылке из страны латвийских, литовских и эстонских дипломатов. Решение принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из стран Прибалтики. Прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.



24 марта МИД России объявил, что вышлет из страны сотрудника посольства Черногории. 4 марта черногорский МИД объявил одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата.

Дарья Акимова