Татарстан попал в топ-5 регионов по сумме максимальной цены госзакупок

Татарстан попал в топ-5 в рейтинге регионов по сумме начальной (максимальной) цены размещенных закупок, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки «РТС-тендер».



Татарстан занял в рейтинге четвертую строку — сумма начальной цены размещенных закупок в первом квартале 2022 года 73 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 29%.

На первом месте Москва (376 млрд рублей, -22%), Московская область (117 млрд рублей, +19%), Санкт-Петербург (108 млрд рублей, +31%), после Татарстана следует Ростовская область (60 млрд рублей, +17%). Список лидеров по размеру максимальной цены закупок остался неизменным с показателей прошлого года.

Количество несостоявшихся госзакупок в России за первый квартал 2022 года выросло на 54%. Рост связывают с тем, что поставщики не выходят на процедуры по причине невозможности ввоза товара импортных производителей.

Фото: pixabay.com

Одна из последних самых крупных закупок, объявленных в Татарстане — строительство школы в микрорайоне Мирном в Зеленодольске. На это из бюджета Татарстана направят еще 854 млн рублей. В середине марта стало известно, что на постройку этой школы выделялось из бюджета республики более 998,7 млн рублей.

Маргарита Головатенко