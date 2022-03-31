На строительство новой школы в Зеленодольске направят еще более 854 млн рублей

На строительство школы в микрорайоне Мирном в Зеленодольске из бюджета Татарстана направят еще 854,058 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Школа рассчитана на 1 224 ученика. Заказчиком выступает Главинвестрой РТ. Подрядчику потребуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы. Согласно техзаданию, среди возможных видов работ — подготовительные, земляные, внутренние отделочные, устройство наружных сетей канализации, водоснабжения и другое.

Заявки принимаются до 7 апреля 2022 года. Сроки выполнения работ — с 27 апреля по 30 ноября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В середине марта стало известно, на постройку этой школы выделялось из бюджета республики более 998,7 млн рублей. Согласно проекту, в ней будут учиться 480 младшеклассников (1—4-е классы), для чего сформируют 20 классов, 600 учащихся 5—9-х классов и 144 старшеклассника (10—11-е классы). Общая площадь трехэтажного здания оценивалась в 24 625,22 «квадрата». Кроме того, почти по миллиарду рублей будет направлено на строительство школ в Нижнекамске и Челнах, 425 млн рублей — на школу в селе Высокая Гора.



Дарья Акимова