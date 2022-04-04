Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокации в Буче

Россия запросила на 22.00 4 апреля проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за провокации в украинском городе Буча. Об этом заявили в постпредстве РФ при всемирной организации.

Одно заседание СБ ООН как по запросу России, так и по запросу Украины назначено на 5 апреля, пишет ТАСС.

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Вчера Россия потребовала созыва заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 4 апреля из-за ситуации в Буче. Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Великобритания, председательствующая в Совете Безопасности ООН, не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче.