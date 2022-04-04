Россия наращивает гумпомощь населению Украины в контролируемых районах

Россия увеличивает гуманитарную помощь населению Украины в контролируемых вооруженными силами РФ районах, а также в ДНР и ЛНР. Об этом заявили в Минобороны России.

Гуманитарная ситуация на Украине деградирует в первую очередь из-за действий украинских властей и националистов. Заместителю генсека ООН сообщали, что Киев саботирует работу гуманитарных коридоров.

Фото: vk.com/mil

Также военное ведомство заявило, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских вооруженных сил, пишет ТАСС.

Сегодня Минобороны России сообщило, что вооруженные силы России уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой.



Татьяна Леухина