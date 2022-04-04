Россия наращивает гумпомощь населению Украины в контролируемых районах
Россия увеличивает гуманитарную помощь населению Украины в контролируемых вооруженными силами РФ районах, а также в ДНР и ЛНР. Об этом заявили в Минобороны России.
Гуманитарная ситуация на Украине деградирует в первую очередь из-за действий украинских властей и националистов. Заместителю генсека ООН сообщали, что Киев саботирует работу гуманитарных коридоров.
Также военное ведомство заявило, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских вооруженных сил, пишет ТАСС.
Сегодня Минобороны России сообщило, что вооруженные силы России уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой.
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