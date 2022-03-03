В Казани ребенка укусила за ногу собака

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана, в районе улицы Минской, девочку укусила за ногу собака. В этот момент ребенок передвигался через овраг и рощу. Ему оказали первую медицинскую помощь в гимназии, которая находилась неподалеку.

О случившемся сообщили родителям девочки. На место вызвали службу отлова, собаку должны отловить. В весенний период могут встречаться беспризорные животные, которые проявляют агрессию. Сообщать об этом можно по телефону горлинии +7(843)2220444.

В городе продолжается отлов собак, в поселках организована бесплатная стерилизация для сокращения численности брошенных животных. Однако собаки могут мигрировать и скрываться, поэтому при сообщениях о них особенно важно детально описывать возможные локации, предупреждает мэрия Казани.

Диана Жиленкова