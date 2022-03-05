Минпромторг РФ: ретейлеры просят разрешить ограничить продажу товаров с минимальной наценкой в одни руки

В Минпромторге России заявили, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу части товаров с минимальной наценкой в одни руки. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято для минимизации рисков приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом РФ и ФАС. Отмечается, что в некоторых регионах уже фиксировали случаи покупки таких товаров за один раз в явно большем, чем нужно для частного потребления, объеме. Делалось это для последующей перепродажи.

Фото: realnoevremya.ru

1 марта в ФАС заявили, что ретейлеры «Ашан», «Магнит» и «О’Кей» ограничат наценку на социально значимые продукты из четырех категорий — молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей из «борщевого набора». Конкретные позиции в каждой категории сети определят самостоятельно.

Дарья Акимова