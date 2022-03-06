«Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн

«Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз. Об этом заявил ретейлер.

Ограничения распространились на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В компании отметили, что это вынужденная мера, которая должен не допустить искусственного вымывания товара с полок для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам, пишет ТАСС.

Вчера в Минпромторге заявили, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу части товаров с минимальной наценкой в одни руки. Ранее ФАС объявила, что ретейлеры «Ашан», «Магнит» и «О’Кей» ограничат наценку на социально значимые продукты из четырех категорий — молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей из «борщевого набора». Конкретные позиции в каждой категории сети определят самостоятельно.



Татьяна Леухина