Российский рынок акций открылся подъемом индексов РТС и Мосбиржи на 1,9—2,4%

Рынок российских акций на старте торгов в понедельник продолжил подъем, индексы РТС и Московской биржи за минуту торгов прибавили 1,9—2,4% во главе с бумагами финансовых компаний, сообщает «Интерфакс».



К 10.01 индекс Мосбиржи составил 2826,33 пункта (+2,4%), в свою очередь индекс РТС — 1053,55 пункта (+1,9%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 8,5%. Доллар вырос до 84,51 рубля (+0,56 рубля).

Подъем продолжается на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий сокращения геополитической напряженности вокруг Украины.

Подорожали акции российских компаний, в числе которых «Татнефть» (+1,6%), ВТБ (+8,5%), расписки TCS Group (+5,3%),«Роснефти» (+2,7%), «ЛУКОЙЛа» (+2,5%), «Газпром нефти» (+1,9%), «Газпрома» (+1,8%), «Аэрофлота» (+2,4%), «Яндекса» (+2,5%) и др.

Фото: moex.com

В конце марта российский рынок акций вырос на 3,4%, а индекс РТС поднялся 4,4%.

Маргарита Головатенко