Российский рынок акций вырос на 3,4%

В начале основной торговой сессии поднялся российский рынок акций. Так, индексы Московской биржи и РТС за минуту торгов поднялись на 3,4% и 4,4% соответственно.

По состоянию на 10.01 (по мск) индекс Мосбиржи составил 2489,78 пункта (+3,4%), индекс РТС — 920,58 пункта (+4,4%).

На 20,1% подорожали акции «Интер РАО». Также поднялась стоимость акций «Аэрофлота» (+6%), расписки OZON (+6%), TCS Group (+5,3%), бумаги «ММК» (+5,9%), UC Rusal (+5,1%), «Роснефти» (+4,8%), ВТБ (+4,8%), Сбербанка (+4,7% и +4,6% «префы») и др., передает «Интерфакс».

Московская биржа объявила о закрытии торгов на всех рынках в первый день специальной военной операции России на Украине. Утром индекс Мосбиржи обвалился на 11%. На следующий день российский рынок акций вырос на 23%.



После месячного перерыва, 24 марта, Банк России возобновил торги на рынке акций Мосбиржи. Общий объем торгов акциями за четыре часа составил 100,22 миллиарда рублей. Много это или мало — читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова