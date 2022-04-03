Песков заявил, что особый «ген» мешает Европе взаимовыгодно сосуществовать с Россией

Взаимовыгодно сосуществовать с Россией европейцам мешает особый «ген», но и в этих условиях можно привыкнуть друг к другу, такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Так в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему в отношениях между Россией и Евросоюзом было мало конструктивного:

— У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой «шелухи» и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования, — приводит его слова ТАСС.

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Дмитрий Песков накануне заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.

Маргарита Головатенко