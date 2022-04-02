Минобороны России сообщило об уничтожении «Искандером» штаба обороны в Харькове

Фото: скриншот видео Минобороны России

В результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове ВС России уничтожили свыше 100 националистов и наемников из западных стран. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В районах Лозовой и Павлограда уничтожили бронетехнику, направляемую на усиление ВСУ в Донбассе. Войска вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожили украинские боевые вертолеты, передает «РИА Новости».

За день российская авиация поразила 28 военных объектов Украины, среди них 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и 23 района сосредоточения техники.

Сегодня утром официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль большую часть села Новобахмутовка. Российская армия уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Объект снабжал украинскую группировку войск в центральных и восточных районах страны.



Татьяна Леухина