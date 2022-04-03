Главное о коронавирусе на 3 апреля: житель ФРГ вакцинировался 87 раз, 34% казанцев боятся новой волны COVID-19

Выручка казанских баров выросла на 80% после снятия запрета на ночную работу

За последние сутки в Татарстане выявлено 266 случаев заражения коронавирусом. Всего на 3 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 138 052. Выздоровели за весь период 130 134 человека, в том числе 350 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 881 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 41 человек.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что снижение заболеваемости COVID-19 в республике практически прекратилось. Поэтому ограничительные мероприятия, в том числе масочный режим, продолжают действовать.

Кроме того, не исключен подъем заболеваемости как в Татарстане, так и в целом по стране. По ее словам, причиной является доминирование штамма «стелс-омикрон» и быстрый рост заболеваемости в странах Европы и Азии.

Согласно опросу сервиса SuperJob, 34% жителей Казани боятся новой волны коронавируса. Не переживают из-за новой волны инфекции 7 из 10 жителей России. 26% опрошенных признались, что у них все еще есть страхи, связанные с пандемией. Причем мужчины переживают из-за новой волны COVID-19 реже женщин (25% против 36%).

Фото: realnoevremya.ru

Директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова сообщила, что выручка казанских баров в первую неделю отмены запрета на работу в ночное время выросла на 80%. У кафе и ресторанов выручка поднялась от 15 до 20%. Она также подчеркнула, что к показателям, которые были до ограничений во время пандемии COVID-19, предприятия пока не вернулись.

Вирусолог Чепурнов рассказал, что новая волна COVID-19 начнется в России через месяц

За последние сутки в России выявили 16 828 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 695 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 896 866 человек, а выздоровевших — до 16 965 027. За сутки болезнь унесла жизни 304 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 369 708 человек.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в качестве ревакцинации подростков от COVID-19 могут начать применять первый компонент вакцины «Спутник М». Он отметил, что в то же время может потребоваться проведение дополнительных исследований.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что сформировавшийся в России иммунитет к COVID-19 поможет избежать новой волны распространения вируса. Она также предположила, что подъем заболеваемости, вызванный вариантом «омикрона» ВА.1, обновил иммунную память у тех, кто перенес заболевание раньше, и кто вакцинировался, и сформировал ее у тех, кто еще не успел переболеть.

Фото: pixnio.com

Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что ключевой ролью назальной вакцины от COVID-19 является ревакцинация населения. По его словам, дополнительную вакцинацию людям, которые не переболели коронавирусом, следует проходить раз в год. Он отметил, что какое-то количество граждан будет болеть, так как вакцинация не является способом защиты от коронавируса, она лишь уменьшает тяжелое течение болезни.

Также Чепурнов рассказал, что новая волна заболеваемости коронавирусом в России начнется через месяц. Причиной станет распространение штамма BA.2 «стелс-омикрон», активно циркулирующего в других странах. По его словам, новый штамм будет распространяться немного медленнее, чем «омикрон». Однако защитить страну от BA.2 не поможет и закрытое авиасообщение с Европой.

Фото: Максим Платонов

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице законсервируют четыре из пяти резервных госпиталей для лечения коронавируса. По ее словам, в городе «значительно улучшилась» эпидемиологическая обстановка, ежедневное число заболевших COVID-19 и госпитализаций снижается.

В Приангарье прекратили работу амбулаторно-ковидные центры. Теперь бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках региона. На «пике пятой волны» COVID-19 в регионе работало 8 амбулаторно-ковидных центров для взрослых и 5 для детей. В этот период, который пришелся на середину февраля, ежесуточный прирост заболевших превышал 3 тысяч человек. Сейчас суточное количество новых случаев заболевания коронавирусом снизилось до 200.

В США фиксируют рост заболеваемости стелс-омикроном

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 490 667 194 человека, 6 151 172 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 150 811). На второй строчке — Индия (43 028 131), на третьей — Бразилия (29 995 575), на четвертой — Франция (26 084 340), на пятой — Великобритания (21 379 545).



Больше всего смертей зафиксировано в США (982 533). За ними следуют Бразилия (660 371), Индия (521 345), Россия (362 008, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 127).

Житель немецкой Саксонии 87 раз сделал прививку от коронавируса. Целью такой масштабной вакцинации была продажа сертификатов. Впервые полиция заметила 61-летнего немца в центре вакцинации в Дрездене. Мужчина был арестован в центре вакцинации в городе Айленбург после того, как сотрудники узнали возможного мошенника. Предполагается, что его многочисленные прививки были связаны с продажей сертификатов вакцинации противникам прививок.

В Эстонии отменяется требование находиться в публичных местах в медицинских масках. Решение было принято с учетом снижения случаев госпитализации с коронавирусом и новых заражений. Глава Минздрава страны призвал население соблюдать правила инфекционной безопасности и своевременно вакцинироваться, в том числе бустерной дозой.

Фото: pxhere.com

Верховный правитель Малайзии Абдулла Аль-Мустафа и его супруга Тунку Азиза заразились коронавирусом. Как сообщил в субботу представитель королевского двора Ахмад Фадиль Шамсуддин, болезнь проходит у них в легкой форме, и они отправлены на карантин.

Тест на коронавирус нападающего испанского футбольного клуба «Барселона» и сборной Нидерландов Люка де Йонга дал положительный результат. Сообщается, что футболист чувствует себя хорошо. Отмечается, что Де Йонг пропустит домашний матч 30-го тура чемпионата Испании против «Севильи», который пройдет 3 апреля.

Фото: fcbarcelona.com

Главный врач больницы Майами-Вэлли Роберто Колон сообщил, что в ближайшее время США может захлестнуть распространение нового штамма омикрон BA.2. По его словам, в настоящее время одинаково опасно как игнорировать новый штамм, так и устраивать панику. Пока заболеваемость составляет чуть более 19 человек на 100 тысяч. Госпитализация — 1,5 на 100 тысяч человек.

Министр юстиции Японии Ёсихиса Фурукава сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным. До этого в субботу врачи подтвердили инфицирование у Сэйко Ноды, которая занимает пост японского министра по проблемам низкой рождаемости. В настоящий момент оба министра отстранены от своих публичных обязанностей и работают из дома.

Максим Кокунин