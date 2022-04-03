Главное о коронавирусе на 3 апреля: житель ФРГ вакцинировался 87 раз, 34% казанцев боятся новой волны COVID-19
Выручка казанских баров выросла на 80% после снятия запрета на ночную работу
За последние сутки в Татарстане выявлено 266 случаев заражения коронавирусом. Всего на 3 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 138 052. Выздоровели за весь период 130 134 человека, в том числе 350 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 881 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 41 человек.
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что снижение заболеваемости COVID-19 в республике практически прекратилось. Поэтому ограничительные мероприятия, в том числе масочный режим, продолжают действовать.
- Кроме того, не исключен подъем заболеваемости как в Татарстане, так и в целом по стране. По ее словам, причиной является доминирование штамма «стелс-омикрон» и быстрый рост заболеваемости в странах Европы и Азии.
- Согласно опросу сервиса SuperJob, 34% жителей Казани боятся новой волны коронавируса. Не переживают из-за новой волны инфекции 7 из 10 жителей России. 26% опрошенных признались, что у них все еще есть страхи, связанные с пандемией. Причем мужчины переживают из-за новой волны COVID-19 реже женщин (25% против 36%).
- Директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова сообщила, что выручка казанских баров в первую неделю отмены запрета на работу в ночное время выросла на 80%. У кафе и ресторанов выручка поднялась от 15 до 20%. Она также подчеркнула, что к показателям, которые были до ограничений во время пандемии COVID-19, предприятия пока не вернулись.
Вирусолог Чепурнов рассказал, что новая волна COVID-19 начнется в России через месяц
За последние сутки в России выявили 16 828 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 695 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 896 866 человек, а выздоровевших — до 16 965 027. За сутки болезнь унесла жизни 304 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 369 708 человек.
- Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в качестве ревакцинации подростков от COVID-19 могут начать применять первый компонент вакцины «Спутник М». Он отметил, что в то же время может потребоваться проведение дополнительных исследований.
- Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что сформировавшийся в России иммунитет к COVID-19 поможет избежать новой волны распространения вируса. Она также предположила, что подъем заболеваемости, вызванный вариантом «омикрона» ВА.1, обновил иммунную память у тех, кто перенес заболевание раньше, и кто вакцинировался, и сформировал ее у тех, кто еще не успел переболеть.
- Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что ключевой ролью назальной вакцины от COVID-19 является ревакцинация населения. По его словам, дополнительную вакцинацию людям, которые не переболели коронавирусом, следует проходить раз в год. Он отметил, что какое-то количество граждан будет болеть, так как вакцинация не является способом защиты от коронавируса, она лишь уменьшает тяжелое течение болезни.
- Также Чепурнов рассказал, что новая волна заболеваемости коронавирусом в России начнется через месяц. Причиной станет распространение штамма BA.2 «стелс-омикрон», активно циркулирующего в других странах. По его словам, новый штамм будет распространяться немного медленнее, чем «омикрон». Однако защитить страну от BA.2 не поможет и закрытое авиасообщение с Европой.
- Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице законсервируют четыре из пяти резервных госпиталей для лечения коронавируса. По ее словам, в городе «значительно улучшилась» эпидемиологическая обстановка, ежедневное число заболевших COVID-19 и госпитализаций снижается.
- В Приангарье прекратили работу амбулаторно-ковидные центры. Теперь бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках региона. На «пике пятой волны» COVID-19 в регионе работало 8 амбулаторно-ковидных центров для взрослых и 5 для детей. В этот период, который пришелся на середину февраля, ежесуточный прирост заболевших превышал 3 тысяч человек. Сейчас суточное количество новых случаев заболевания коронавирусом снизилось до 200.
В США фиксируют рост заболеваемости стелс-омикроном
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 490 667 194 человека, 6 151 172 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 150 811). На второй строчке — Индия (43 028 131), на третьей — Бразилия (29 995 575), на четвертой — Франция (26 084 340), на пятой — Великобритания (21 379 545).
Больше всего смертей зафиксировано в США (982 533). За ними следуют Бразилия (660 371), Индия (521 345), Россия (362 008, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 127).
- Житель немецкой Саксонии 87 раз сделал прививку от коронавируса. Целью такой масштабной вакцинации была продажа сертификатов. Впервые полиция заметила 61-летнего немца в центре вакцинации в Дрездене. Мужчина был арестован в центре вакцинации в городе Айленбург после того, как сотрудники узнали возможного мошенника. Предполагается, что его многочисленные прививки были связаны с продажей сертификатов вакцинации противникам прививок.
- В Эстонии отменяется требование находиться в публичных местах в медицинских масках. Решение было принято с учетом снижения случаев госпитализации с коронавирусом и новых заражений. Глава Минздрава страны призвал население соблюдать правила инфекционной безопасности и своевременно вакцинироваться, в том числе бустерной дозой.
- Верховный правитель Малайзии Абдулла Аль-Мустафа и его супруга Тунку Азиза заразились коронавирусом. Как сообщил в субботу представитель королевского двора Ахмад Фадиль Шамсуддин, болезнь проходит у них в легкой форме, и они отправлены на карантин.
- Тест на коронавирус нападающего испанского футбольного клуба «Барселона» и сборной Нидерландов Люка де Йонга дал положительный результат. Сообщается, что футболист чувствует себя хорошо. Отмечается, что Де Йонг пропустит домашний матч 30-го тура чемпионата Испании против «Севильи», который пройдет 3 апреля.
- Главный врач больницы Майами-Вэлли Роберто Колон сообщил, что в ближайшее время США может захлестнуть распространение нового штамма омикрон BA.2. По его словам, в настоящее время одинаково опасно как игнорировать новый штамм, так и устраивать панику. Пока заболеваемость составляет чуть более 19 человек на 100 тысяч. Госпитализация — 1,5 на 100 тысяч человек.
- Министр юстиции Японии Ёсихиса Фурукава сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным. До этого в субботу врачи подтвердили инфицирование у Сэйко Ноды, которая занимает пост японского министра по проблемам низкой рождаемости. В настоящий момент оба министра отстранены от своих публичных обязанностей и работают из дома.
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