Исследование: 34% жителей Казани боятся новой волны COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

34% жителей столицы Татарстана боятся новой волны коронавируса. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Не переживают из-за новой волны инфекции 7 из 10 жителей России. 26% опрошенных признались, что у них все еще есть страхи, связанные с пандемией. Причем мужчины переживают из-за новой волны COVID-19 реже женщин (25% против 36%).

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Согласно результатам опроса, на отношение к пандемии также влияет уровень дохода. Об отсутствии страхов из-за распространения вируса рассказали 70% опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и 76% из тех, кто получает по меньшей мере 80 тысяч рублей в месяц, передает РБК.



Как считает начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов, в России новая волна COVID-19 может наступить уже через месяц. По его словам, причиной станет распространение штамма BA.2 — «стелс-омикрона», активно циркулирующий в других странах.

Диана Жиленкова