Вирусолог спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Максим Платонов

В России новая волна заболеваемости коронавирусом начнется через месяц. Причиной станет распространение штамма BA.2 — «стелс-омикрона», активно циркулирующий в других странах. С таким мнением выступил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, новый штамм будет распространяться немного медленнее, чем «омикрон». Однако защитить страну от BA.2 не поможет и закрытое авиасообщение с Европой.

Фото: Максим Платонов

— Это сыграет роль с точки зрения того, что чуть позднее придет, чем пришла бы. А поскольку сообщение все равно есть, все равно летают, то волна к нам придет не через Стамбул, так через Дубай, — приводит слова специалиста Ura.ru.

В марте руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что «стелс-омикрон» может стать доминирующим на территории России. По ее словам, на этот вариант инфекции приходится порядка 50% случаев заболевания COVID-19.

Диана Жиленкова