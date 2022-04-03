Гинцбург: для ревакцинации подростков от COVID-19 могут начать применять первый компонент «Спутника М»
В качестве ревакцинации подростков от COVID-19 могут начать применять первый компонент вакцины «Спутник М». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, в то же время может потребоваться проведение дополнительных исследований по поручению регулятора, сообщает «РИА Новости».
Накануне Гинцбург рассказал, что детям необходимо ревакцинироваться от инфекции раз в полгода. Однако если штамм COVID-19 будет меняться медленнее, то и прививки можно делать реже. Специалист отметил, что никто не знает, как часто будет мутировать вирус.
За последнюю неделю в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 49,7% до 48%. Вакцинацию прошли 89,4 млн жителей страны, оба компонента вакцины получили 85,6 млн человек.
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