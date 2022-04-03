Гинцбург: для ревакцинации подростков от COVID-19 могут начать применять первый компонент «Спутника М»

Фото: Максим Платонов

В качестве ревакцинации подростков от COVID-19 могут начать применять первый компонент вакцины «Спутник М». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в то же время может потребоваться проведение дополнительных исследований по поручению регулятора, сообщает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Накануне Гинцбург рассказал, что детям необходимо ревакцинироваться от инфекции раз в полгода. Однако если штамм COVID-19 будет меняться медленнее, то и прививки можно делать реже. Специалист отметил, что никто не знает, как часто будет мутировать вирус.

За последнюю неделю в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 49,7% до 48%. Вакцинацию прошли 89,4 млн жителей страны, оба компонента вакцины получили 85,6 млн человек.

Диана Жиленкова