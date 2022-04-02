Патяшина заявила, что в Татарстане снижение заболеваемости COVID-19 практически прекратилось

Фото: Максим Платонов

В Татарстане снижение заболеваемости COVID-19 практически прекратилось. Поэтому ограничительные мероприятия, в том числе масочный режим, продолжают действовать, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

Также не исключен подъем заболеваемости как в республике, так и в целом по стране. Причиной является доминирование штамма «стелс-омикрон» и быстрый рост заболеваемости в странах Европы и Азии.

Фото: tatarstan.ru

За последнюю неделю в Татарстане заболеваемость COVID-19 снизилась на 13%. В марте зарегистрировали 21 865 новых случаев заражения. Это в три раза меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Снижение заболеваемости позволило снять ряд ограничений в детских коллективах. Например, лагеря вновь могут работать при 100%-ой наполняемости, также не требуется еженедельное обследование персонала на выявление инфекции.

Фото: Олег Тихонов

— В этот период на нашем контроле находятся 223 пришкольных лагеря и 41 загородный лагерь, в которых отдыхают почти 16 тыс. детей. Нами оценена готовность каждого лагеря перед началом работы и выданы все необходимые разрешительные документы, — приводит слова Патяшиной пресс-служба президента республики.

За последние сутки в Татарстане выявили 268 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 137 786 человек. Всего выздоровели 129 784 татарстанцев, скончались 1 877 заболевших.

Диана Жиленкова