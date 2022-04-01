Из Мариуполя в Запорожье по просьбе Макрона и Шольца открыли дополнительный гуманитарный коридор

Фото: скриншот видео Минобороны России

Из Мариуполя в Запорожье открыли дополнительный гуманитарный коридор. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, коридор открыт по личным просьбам президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к российскому президенту Владимиру Путину. Мизинцев отметил, что в Бердянске установлен промежуточный пункт, гуманитарная операция продолжается.

Фото: vk.com/dnr_online_su

— Надеемся на ее успешное завершение в случае гарантированного и неукоснительного выполнения взятых на себя обязательств по соблюдению «режима тишины» со стороны киевских властей, — приводит слова генерала ТАСС.

В общей сложности из Мариуполя без участия Киева эвакуировали 118 765 человек, в том числе 3 046 — за минувшие сутки. Всего желание эвакуироваться в Россию изъявили более 2,7 млн граждан Украины.

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Диана Жиленкова