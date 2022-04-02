Турция заявила о готовности оказать поддержку судам для эвакуации людей из Мариуполя

Турция готова оказать поддержку судам, которые могут задействовать в эвакуации людей из Мариуполя. Страна обсуждает этот вопрос с РФ и Украиной. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

В Минобороны Турции вызвали военного атташе посольства РФ в Анкаре, чтобы довести эту позицию Анкары до Москвы. Акар добавил, что Турция продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, передает ТАСС.

Вчера из Мариуполя в Запорожье открыли дополнительный гуманитарный коридор. Это было сделано по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к российскому президенту Владимиру Путину.

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что Франция, Турция и Греция рассчитывают обеспечить эвакуацию из Мариуполя всех желающих покинуть город. Проведение гуманитарной операции он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.



Татьяна Леухина