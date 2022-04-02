Природный газ из России перестал поступать в балтийские страны

С начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — больше не поступает природный газ из России. Об этом заявил председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

Газ доставляют два поставщика — Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало для Conexus сигналом о необходимости резко сократить поставки из России, передает «Интерфакс» его слова.

Фото: tatarstan.ru

Сегодня министерство энергетики Литвы заявило, что страна полностью отказалась от поставок российского газа. Вчера «Газпром» направил контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях.



Лидеры стран ЕС отмечали, что в контрактах на поставки российского газа указаны евро и доллары. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что саммит ЕС решил объединить закупки газа для того, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.



Татьяна Леухина