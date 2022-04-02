Литва заявила о полном отказе от поставок газа из России

Литва полностью отказалась от поставок российского газа. Об этом заявили в Министерстве энергетики республики.

«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Объект ввели в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети республики были интегрированы лишь в восточном направлении.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях.



Вчера «Газпром» направил контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях.



Татьяна Леухина