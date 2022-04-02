Литва заявила о полном отказе от поставок газа из России
Литва полностью отказалась от поставок российского газа. Об этом заявили в Министерстве энергетики республики.
«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Объект ввели в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети республики были интегрированы лишь в восточном направлении.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях.
Вчера «Газпром» направил контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым