В Кремле назвали причину введения ограничений для некоторых соцсетей

Ограничения для ряда западных соцсетей ввели из-за того, что они стали подрывать основы государственности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он отметил, что санкционные игры Запада нанесли сильный удар по престижу доллара и евро, однако остановить этот процесс уже нельзя, пишет ТАСС.

В конце марта суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Решение о запрете деятельности Meta* в России вступило в силу немедленно.



Фото: kzn.ru

11 марта Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook* и Instagram* в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине. Под запретом остались призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ.

После этого Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram*. Надзорное ведомство попросило суд признать компанию Meta* экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории. Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении компании по двум статьям 280, 205.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».

В ответ на это в Meta* заявили, что новая политика социальных сетей Facebook* и Instagram* будет применяться только на территории Украины. И подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан РФ на своих платформах.

*признаны экстремистскими и запрещены в РФ по решению суда от 21.03.2022



Татьяна Леухина