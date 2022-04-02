Войска ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки

Фото: скриншот видео Минобороны России

Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль большую часть села Новобахмутовка. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, войска ДНР ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. За минувшую ночь в данном районе ликвидированы до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным Минобороны, российская армия уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Объект снабжал украинскую группировку войск в центральных и восточных районах страны.

За ночь российская авиация поразила 67 украинских военных объектов. Всего с начала спецоперации ликвидированы 381 беспилотный летательный аппарат (БЛА), 1 882 танка и 203 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских вооруженных сил.

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Диана Жиленкова