Войска ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки
Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль большую часть села Новобахмутовка. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, войска ДНР ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. За минувшую ночь в данном районе ликвидированы до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея, передает «РИА Новости».
По данным Минобороны, российская армия уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Объект снабжал украинскую группировку войск в центральных и восточных районах страны.
За ночь российская авиация поразила 67 украинских военных объектов. Всего с начала спецоперации ликвидированы 381 беспилотный летательный аппарат (БЛА), 1 882 танка и 203 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских вооруженных сил.
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