Песков заявил, что переоценка отношений с Европой произойдет не в ближней перспективе

Когда европейцы «протрезвеют» и осознают, что сами ответственны за судьбу своего континента, придет время для переоценки отношений с Россией и диалога. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это не ближняя перспектива, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

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Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя ранее отмечал, что санкции Запада против России ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.



Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев называл глупыми и дурацкими попытки Запада повлиять на российскую власть через санкции в отношении бизнеса.



Татьяна Леухина