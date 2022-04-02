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Песков заявил, что переоценка отношений с Европой произойдет не в ближней перспективе

16:17, 02.04.2022
Песков заявил, что переоценка отношений с Европой произойдет не в ближней перспективе
Фото: kremlin.ru

Когда европейцы «протрезвеют» и осознают, что сами ответственны за судьбу своего континента, придет время для переоценки отношений с Россией и диалога. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это не ближняя перспектива, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: publicdomainpictures.net

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя ранее отмечал, что санкции Запада против России ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев называл глупыми и дурацкими попытки Запада повлиять на российскую власть через санкции в отношении бизнеса.

Татьяна Леухина
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