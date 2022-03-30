Небензя: санкции Запада против России ведут к кризису исторического масштаба
Санкции Запада против России ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
— Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах, — приводит ТАСС его слова.
Россия четко соблюдает свои международные обязательства, так что тем украинским военным, которые предпочтут сложить оружие, ничего угрожать не будет, отметил Небензя.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил, что безостановочное усиление санкций не только усложнит и без того непростое восстановление мировой экономики в постпандемийный период, но и приведет к еще большему нарастанию и обострению противоречий. Он призвал не нарушать нормальные торгово-экономические контакты между сторонами, не участвующими в конфликте.
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