Небензя: санкции Запада против России ведут к кризису исторического масштаба

Санкции Запада против России ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

— Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах, — приводит ТАСС его слова.

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Россия четко соблюдает свои международные обязательства, так что тем украинским военным, которые предпочтут сложить оружие, ничего угрожать не будет, отметил Небензя.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил, что безостановочное усиление санкций не только усложнит и без того непростое восстановление мировой экономики в постпандемийный период, но и приведет к еще большему нарастанию и обострению противоречий. Он призвал не нарушать нормальные торгово-экономические контакты между сторонами, не участвующими в конфликте.



Татьяна Леухина