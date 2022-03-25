Медведев назвал попытки Запада повлиять на власть в России «глупыми» и дурацкими»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал глупыми и дурацкими попытки Запада повлиять на российскую власть через санкции в отношении бизнеса.
Медведев предложил задаться вопросом о том, может ли кто-либо из крупного бизнеса хотя бы в малой степени повлиять на позицию руководства страны:
— <…> говорю вам прямо: нет, никак... Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие, — приводит его слова «РИА Новости».
Медведев выразил мнение, что западные рестрикции сплачивают людей и назвал это слабым местом «дурацких санкций».
Также зампредседателя Совбеза заявил, что однополярному миру пришел конец, и что «американцы больше не являются хозяевами планеты Земля».
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