Следком России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов Донбасса

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов войсками Украины мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Обстрелы производились с 31 марта по 1 апреля.

Дела возбуждены по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Причастные к преступлениям лица устанавливаются.

Фото: sledcom.ru

По данным Следкома, военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований обстреляли из артиллерии и минометов объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Ирмино, Золотое-5, Донецкий Кировского района и Голубовское Попаснянского района ЛНР.

Также обстреляна гражданская инфраструктура Донецка, Марьинки и Мариуполя, Еленовки Волновахского района, Виноградного Новоазовского района, Славного и Александровки Марьинского района ДНР.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде. Как рассказали в Минобороны, удар нанесли два украинских вертолета Ми-24, которые на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России.

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Диана Жиленкова